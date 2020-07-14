В Одесской области количество инфицированных COVID-19 в психбольнице за сутки выросло вдвое

В Одесской областной психиатрической больнице №2 коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 12-ти пациентов.

В селе Александровка Лиманского района Одесской области количество инфицированных COVID-19 в психиатрической больнице за минувшие сутки увеличилось вдвое.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, по состоянию на утро 14 июля, в Одесской областной психиатрической больнице №2 коронавирус выявлен у 5-ти сотрудников и 12-ти пациентов.

«Двое находятся в стационаре, десять - на амбулаторном лечении. У всех контактных лиц взяты анализы для ПЦР-тестирования», - сообщили в ОГА.

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Отмечается, что сейчас в заведении находится 437 пациентов и 335 сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в селе Александровка Лиманского района Одесской области в психиатрической больнице вспышка COVID-19 была зафиксирована 13 июля.

Вчера в Лиманской райгосадминистрации заявили, что выявлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов областной психиатрической больнице №2.

Все отделения учреждения на 14 дней переведены в режим обсервации. Также в Александровке введены другие ограничительные меры.

Как сообщал УНИАН, в поселке Александровка Лиманского района Одесской области вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице.

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