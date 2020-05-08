Четыре сотрудника Днепровского апелляционного суда заразились COVID-19
В Днепровском апелляционном суде зафиксирована вспышка коронавируса. Там COVID-19 диагностировали у четырех работников.
Отмечается, что председатель суда Наталья Деркач направила срочное обращение в департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие COVID-19, сообщает пресс-служба суда.
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В пресс-службе сообщили, что с начала карантина в учреждении были приняты организационные меры по сокращению посещения гражданами, установлен особый режим работы, но суд продолжает работать в штатном режиме.
Вчера у одного из сотрудников Днепропетровской ОГА лабораторно подтвержден COVID-19, результатов теста на коронавирус ожидают еще 50 работников.
Как сообщал ранее УНИАН, в Украине начнут тестировать на наличие коронавируса сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.
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