У абсолютного большинства украинцев нет знакомых с коронавирусом - опрос

Около 20% украинцев считают, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества.

Более 80% украинцев не имеют среди своих родственников и знакомых тех, кто болел COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 года)», проведенного совместно Центром «Социс» и Центром Разумкова.

Так, 83,2% опрошенных отрицают, что среди их близких, родственников, соседей или знакомых есть те, кто заболел COVID-19. Утвердительно ответили только 13,7% респондентов, а 3,1% - сказали, что не знают.

Согласно полученным результатам, большинство участников исследования ответили, что их либо очень волнует, либо скорее волнует проблема эпидемии коронавируса - соответственно 30,3% и 35,9% опрошенных. Еще 17,6% респондентов сказали, что их скорее не волнует эта проблема, а 14,2% - совершенно не волнует. Не определились с ответом 2% респондентов.

38,9% респондентов считают коронавирусную инфекцию опасной болезнью, но такой, с которой врачи справятся в ближайшее время.

38,5% убеждены, что проблема коронавируса преувеличена и что есть другие более опасные заболевания.

18,3% опрошенных считают, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества.

***В опросе приняли участие 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов.

Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Коронавирус на 13 августа: статистика

В Украине по состоянию на утро 13 августа число инфицированных коронавирусом поднялось до 86 140. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1500 С начала пандемии умерли 1992 человека. Количество выздоровевших достигло 45 686, из них за последние сутки - 530 человек.

По состоянию на утро 13 августа в мире зафиксировано 20 553 702 случая инфицирования коронавирусной болезнью, за сутки заболело более 600 тыс. человек. От осложнений, вызванных COVID-19 умерло 748 416 пациентов, однако вылечились от болезни 12 770 518 человек.

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место - между Китаем и Швецией.

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Автор: Инна Андалицкая