В пяти областях за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19 (карта)

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области - 115, Волынской - 85, Ривненской - 70 и Закарпатской - 66.

В пяти областях Украины за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится на сайте Статистики Центра общественного здоровья.

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По состоянию на утро 29 июня новых заражений коронавирусом не было зафиксировано в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области - 115, Волынской - 85, Ривненской - 70 и Закарпатской - 66.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки по состоянию на утро 29 июня, зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В общем случаи коронавирусной инфекции подтверждено:

Винницкая обл. — 1846 (1179 выздоровели);

Волынская обл. — 2312 (693 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели);

Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели);

Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели);

Закарпатская обл. — 2792 (943 выздоровели);

Запорожская обл. — 570 (418 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 2350 (1096 выздоровел);

г. Киев — 4980 (1552 выздоровели);

Киевская обл. — 2546 (1318 выздоровели);

Кировоградская обл. — 646 (535 выздоровели);

Луганская обл. — 80 (58 выздоровели);

Львовская обл. — 5292 (741 выздоровел);

Николаевская обл. — 442 (281 выздоровел);

Одесская обл. — 1632 (736 выздоровели);

Полтавская обл. — 312 (268 выздоровели);

Ривненская обл. — 3638 (1752 выздоровели);

Сумская обл. — 296 (219 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1913 (1139 выздоровели);

Харьковская обл. — 2098 (1070 выздоровели);

Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 798 (543 выздоровели);

Черкасская обл. — 642 (454 выздоровели);

Черновицкая обл. — 4745 (1889 выздоровели);

Черниговская обл. — 535 (145 выздоровели).

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 45 человек и зафиксировали два летальных случая.

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