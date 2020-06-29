В пяти областях за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19 (карта)
В пяти областях Украины за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.
Об этом говорится на сайте Статистики Центра общественного здоровья.
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По состоянию на утро 29 июня новых заражений коронавирусом не было зафиксировано в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.
Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области - 115, Волынской - 85, Ривненской - 70 и Закарпатской - 66.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки по состоянию на утро 29 июня, зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В общем случаи коронавирусной инфекции подтверждено:
Винницкая обл. — 1846 (1179 выздоровели);
Волынская обл. — 2312 (693 выздоровели);
Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели);
Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели);
Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели);
Закарпатская обл. — 2792 (943 выздоровели);
Запорожская обл. — 570 (418 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. — 2350 (1096 выздоровел);
г. Киев — 4980 (1552 выздоровели);
Киевская обл. — 2546 (1318 выздоровели);
Кировоградская обл. — 646 (535 выздоровели);
Луганская обл. — 80 (58 выздоровели);
Львовская обл. — 5292 (741 выздоровел);
Николаевская обл. — 442 (281 выздоровел);
Одесская обл. — 1632 (736 выздоровели);
Полтавская обл. — 312 (268 выздоровели);
Ривненская обл. — 3638 (1752 выздоровели);
Сумская обл. — 296 (219 выздоровели);
Тернопольская обл. — 1913 (1139 выздоровели);
Харьковская обл. — 2098 (1070 выздоровели);
Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели);
Хмельницкая обл. — 798 (543 выздоровели);
Черкасская обл. — 642 (454 выздоровели);
Черновицкая обл. — 4745 (1889 выздоровели);
Черниговская обл. — 535 (145 выздоровели).
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 45 человек и зафиксировали два летальных случая.
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