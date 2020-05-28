В Украине уже более 22 тысяч инфицированных COVID-19, свыше 8 тысяч человек побороли вирус (видео)

За сутки в Украине зафиксировано 477 случаев заболевания коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зафиксировано 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 (+11) летальных, 8 439 (+444) пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;

Волынская область - 851 случай;

Днепропетровская область - 920 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 673 случая;

Закарпатская область - 1124 случая;

Запорожская область - 425 случаев;

Ивано-Франковская область - 1339 случаев;

Кировоградская область - 495 случаев;

г. Киев - 2793 случая;

Киевская область - 1517 случаев;

Львовская область - 1513 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 282 случая;

Одесская область - 861 случай;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1588 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1131 случай;

Харьковская область - 981 случай;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 386 случаев;

Черновицкая область - 3201 случай;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 мая было зарегистрировано 21 тыс. 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 тыс. 995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

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