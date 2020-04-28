В двух областях будут проводить тестирование на антитела к коронавирусу - Ляшко

Тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были ли пропущенные случаи инфицирования.

Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Громадське.

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По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.

"ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее иммунолог Федор Лапий сообщил, что массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу может помочь быстрее закончить карантин.

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