В двух областях будут проводить тестирование на антитела к коронавирусу - Ляшко
09:11, 28 апреля 2020Страна
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Тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были ли пропущенные случаи инфицирования.
В двух регионах будут проводить тестирование на антитела к коронавирус / фото УНИАН
Первые тестирования на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Громадське.
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По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.
"ИФА-тесты мы уже получили и начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее иммунолог Федор Лапий сообщил, что массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу может помочь быстрее закончить карантин.
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