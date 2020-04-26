В Киеве подтвердили уже 1188 случаев коронавируса, за сутки – 29 новых

За прошедшие сутки болезнь COVID-19 обнаружили, в частности, у 10 медиков и 5 детей.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, увеличилось на 29 человек, из них 10 – медицинские работники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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«Один случай за прошедшие сутки - увы, летальный. В целом в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - написал он.

В частности, за прошедшие сутки в столице заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет и две девочки (4 и 12 лет), а также девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет и три мальчика (4, 10 и 17 лет). В столичные больницы госпитализированы 7 больных, остальные лечатся в самоизоляции, под контролем медиков.

«Я очень хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления», - отметил Кличко и подчеркнул, что очень важными будут следующие две недели.

Поэтому, чтобы в столице резко не увеличилось количество больных и город смог постепенно возвращаться к привычной жизни, мэр призвал киевлян продолжать придерживаться карантинных ограничений.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтвердились 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные. 840 пациентов выздоровели.