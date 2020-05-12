Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 16 тысяч человек (видео)
В Украине по состоянию на утро 12 мая зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровело.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 375 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 580 случаев;
- Волынская область — 496 случаев;
- Днепропетровская область — 748 случаев;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 525 случаев;
- Закарпатская область — 748 случаев;
- Запорожская область — 331 случай;
- Ивано-Франковская область — 1133 случая;
- Кировоградская область — 425 случаев;
- г. Киев — 1930 случаев;
- Киевская область — 1023 случая;
- Львовская область — 825 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 225 случаев;
- Одесская область — 653 случая;
- Полтавская область — 248 случаев;
- Ровенская область — 1028 случаев;
- Сумская область — 157 случаев;
- Тернопольская область — 1021 случай;
- Харьковская область — 623 случая;
- Херсонская область — 162 случая;
- Хмельницкая область — 182 случая;
- Черновицкая область — 2396 случаев;
- Черкасская область — 343 случая;
- Черниговская область — 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 года в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 мая в Украине было зафиксировано 15 тыс. 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая.
11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер. Всего их пять, и начало каждого зависит от ряда факторов, в частности уровня заболеваемости.
Также с 11 мая карантин в Украине стал адаптивным региональным. Это означает, что в случае обострения инфекции в отдельных регионах, ограничительные меры будут усиливать именно там, а не по всей стране.
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