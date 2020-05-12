Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 16 тысяч человек (видео)

За сутки в Украине зафиксировали 375 новых случаев COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 12 мая зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 375 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

г. Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 года в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 мая в Украине было зафиксировано 15 тыс. 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая.

11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер. Всего их пять, и начало каждого зависит от ряда факторов, в частности уровня заболеваемости.

Также с 11 мая карантин в Украине стал адаптивным региональным. Это означает, что в случае обострения инфекции в отдельных регионах, ограничительные меры будут усиливать именно там, а не по всей стране.

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