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В Одессе умерла туристка из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус (видео)

07:53, 29 июля 2020
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Спасти женщину медикам не удалось / УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок

Сообщается, что в Одессу женщина приехала на отдых, но впоследствии почувствовала ухудшение самочувствия. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с отеком легких. У женщины диагностировали коронавирус.

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Ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.

"Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени - около 200 кг. Другие тяжелые сопутствующие заболевания", - рассказала руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Теперь специалисты выясняют, где именно останавливалась женщина и с кем контактировала. 

Как сообщал УНИАН, в Одессе для больных COVID-19 перепрофилируют коечный фонд в медучреждениях второго этапа.

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