В Одессе умерла туристка из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус (видео)

У 44-летней женщины заболевание вызвало серьезные осложнения.

В одесской больнице от осложнений коронавируса умерла 44-летняя туристка из Ивано-Франковска.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Сообщается, что в Одессу женщина приехала на отдых, но впоследствии почувствовала ухудшение самочувствия. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с отеком легких. У женщины диагностировали коронавирус.

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Ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.

"Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени - около 200 кг. Другие тяжелые сопутствующие заболевания", - рассказала руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Теперь специалисты выясняют, где именно останавливалась женщина и с кем контактировала.

Как сообщал УНИАН, в Одессе для больных COVID-19 перепрофилируют коечный фонд в медучреждениях второго этапа.

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