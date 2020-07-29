В Одессе умерла туристка из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус (видео)
В одесской больнице от осложнений коронавируса умерла 44-летняя туристка из Ивано-Франковска.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Сообщается, что в Одессу женщина приехала на отдых, но впоследствии почувствовала ухудшение самочувствия. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с отеком легких. У женщины диагностировали коронавирус.
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Ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.
"Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени - около 200 кг. Другие тяжелые сопутствующие заболевания", - рассказала руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.
Теперь специалисты выясняют, где именно останавливалась женщина и с кем контактировала.
Как сообщал УНИАН, в Одессе для больных COVID-19 перепрофилируют коечный фонд в медучреждениях второго этапа.
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