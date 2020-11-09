Через неделю ребенка из роддома планируют перевести в детскую больницу.

В Одессе родился недоношенный ребенок, инфицированный COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

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По ее словам, младенец родился на прошлой неделе в родильном доме № 2.

«Родился недоношенный ребенок весом 1,5 кг. У новорожденного подтвержден коронавирус. Ему для поддержания жизненных функций необходимо кислородообеспечение. Ребенка нужно перевести в детскую больницу № 3, где с первых дней находятся на лечении дети первого месяца жизни», – сказала она.

Как уточнила Гончаренко, предполагается, что младенца переведут в указанную больницу через неделю.

Всего в детской ГКБ №3 сейчас лечатся 16 детей, заразившихся COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 463 новых случая заболевания, из них 192 — у одесситов. В городской клинической инфекционной больнице находятся 215 пациентов с COVID-19, из них 111 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии – 104 пациента, из них четыре пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

Всего по состоянию на утро 9 ноября в Одесской области зарегистрированы 28 тыс. 665 случаев COVID-19, из них 11 тыс. 914 — у жителей Одессы.

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Автор: Лариса Козовая