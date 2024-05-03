Лидер Украины обсудил крупнейший пакет оборонной поддержки, который согласовали британцы, с Дэвидом Кэмероном.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

Об этом сообщается на сайте главы государства. В частности, во время переговоров Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе. Президент сказал:

"Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент". Видео дня

Также Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и подчеркнул: важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно быстрее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов.

Также Зеленский и Кэмерон особое внимание во время встречи уделили подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся вскоре: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

Крупнейший военный пакет от Британии - что охватывает помощь

В апреле Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Благодаря этому пакету военная помощь Великобритании для Украины в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Среди прочего, в пакет войдут более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, а также более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов.

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