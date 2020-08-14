В Киеве за сутки зафиксировано 158 случаев заболевания COVID-19 (карта)

Столица пересекла границу в 10 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 158 случаев заболевания COVID-19, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер», - сказал Кличко.

По его информации, среди больных 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и две девочки в возрасте 2 года и 16 лет, а также 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года и трое мальчиков в возрасте от одного года до 12 лет.

Заболели, в том числе четверо медиков.

В больницы были госпитализированы 28 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр сообщил, что всего коронавирус унес жизни 150 жителей Киева. На сегодняшний день в столице уже 10 тыс. 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

«За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева», - сказал городской голова.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 37, в Оболонском и Соломенском - по 23, в Днепровском районе - 22 случая.

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Автор: Инна Андалицкая