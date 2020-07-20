Наибольшее количество случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 77 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«У 77 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки. На сегодняшний день в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и трое девочек - 3, 7 и 12 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей», - отметил мэр.

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Согласно его информации, выздоровел за минувшие сутки 21 человек, а всего коронавирус преодолели уже 2387 киевлян.

«Наибольшее число случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев», - сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 59 тыс. 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 498 летальных, 31 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 651 новый случай.

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