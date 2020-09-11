Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая.

В столице вчера коронавирус обнаружили у 404 киевлян, 7 больных умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинге.

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Он напомнил, что столица отнесена к «оранжевой» зоне эпидопасности и подчеркнул, что впервые в городе за весь период эпидемии такое большое число больных за сутки.

«404! Из них 33 ребенка. Умерли за сутки 7 человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 16 тыс. 523», - отметил Кличко.

Среди заболевших - 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет, а также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 170 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая», - отметил мэр.

Предыдущий антирекорд в столице был зафиксирован 2 сентября, тогда заболели 332 человека.

"Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, закуплеными городом. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая", - подчеркнул Кличко.

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Вчера Киев был включен в "оранжевую зону" карантина. С 14 сентября в столице должна быть запрещена деятельность хостелов и прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

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Автор: Инна Андалицкая