В Киеве за сутки коронавирусом заболели более сотни людей

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24. В Святошинском – 17. И в Дарницком районе – 16 случаев

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них - медики.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет

48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет

4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

По его данным, в медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24. В Святошинском – 17. И в Дарницком районе – 16 случаев", - сообщил мэр.

"В столице болеет много детей. В целом за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и подростки. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - отметил Кличко.

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