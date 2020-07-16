В Киеве после вчерашнего антирекорда несколько уменьшилось число новых случаев COVID-19
За 15 июля заболевания коронавирусом обнаружили у 116 жителей Киева.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.
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Отмечается, что на сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.
Заболели:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
- две девушки - 15 и 17 лет, и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе - 21. В Деснянском - 20. И в Голосеевском районе - 18 случаев.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 14 июля, в Киеве зафиксировали 147 новых случаев коронавируса, что стало антирекордом.
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