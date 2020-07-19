Количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве приближается к семи тысячам

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Деснянском районе - 18, Печерском - 14 и в Днепровском районе - 11.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 87 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, возросло на 87 человек, среди них 5 медиков», - сообщил он и добавил, что среди заболевших за прошедшие сутки - 44 женщины, 39 мужчин, четверо детей. В больницы были госпитализированы 13 пациентов, остальные остаются на самоизоляции.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Деснянском районе – 18, Печерском - 14 и в Днепровском районе - 11.

Кличко отметил, что на сегодняшний день в столице уже 6884 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего от коронавирусной болезни вылечились 2366 киевлян, за прошедшие сутки - 6.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавирусной инфекции. За сутки обнаружили 731 новый случай.

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