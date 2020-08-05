В Киеве за сутки выявили еще полторы сотни больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29. В Дарницком – 27. И в Соломенском районе — 23 случая.

Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 1 человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет

61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет

5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели, в частности, и 6 медиков.

По данным мэра, в больницы столицы были госпитализированы 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29. В Дарницком – 27. И в Соломенском районе — 23 случая.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Берегите себя!", - призвал городской председатель.

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