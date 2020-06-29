Двое людей скончались, выздоровели пятеро киевлян.

В Киеве за сутки COVID-19 заболели еще 45 горожан.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирус. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил он.

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По данным мэра, заболели: 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет, а также трехлетняя девочка.

«В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», - сказал Кличко.

За минувшие сутки выздоровели 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Так, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10, в Днепровском - 7, Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 646 новых случаев.

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