В дефиците даже шприцы для уколов.

В сети показали жуткие фото 22-й областной инфекционной больницы в Харькове, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

Кадры появились в Телеграм-канале "Купянск Новости".

На фото видно плачевное состояние палат и санузлов, которые давно нуждаются в капитальном ремонте.

По информации очевидца, условия для пребывания людей в медучреждении - ужасны.

"...у меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцем колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6000 в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек", - так описал ситуацию очевидец.

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Как пишет СМИ, неподалеку от Харькова в поселке Купянск-Узловой расположены два пустых закрытых отделения больницы. При этом в самом Купянске инфекционное отделение перегружено пациентами.

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В Украине по состоянию на 10 ноября зафиксировали 10 842 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 410 детей и 445 медработников. В больницы госпитализировали 1 252 больных.

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Накануне стало известно, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. В частности, в больницах будут запрещены плановые операции.

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Автор: Юрий Годован