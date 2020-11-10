В сети показали жуткие фото 22-й областной инфекционной больницы в Харькове, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

Кадры появились в Телеграм-канале "Купянск Новости".

На фото видно плачевное состояние палат и санузлов, которые давно нуждаются в капитальном ремонте.

По информации очевидца, условия для пребывания людей в медучреждении - ужасны. 

"...у меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцем колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6000 в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек", - так описал ситуацию очевидец.

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Как пишет СМИ, неподалеку от Харькова в поселке Купянск-Узловой расположены два пустых закрытых отделения больницы. При этом в самом Купянске инфекционное отделение перегружено пациентами. 

Закрытая больница в Купянске / Купянск Новости

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Автор: Юрий Годован