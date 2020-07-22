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В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у 15 священников

22:10, 22 июля 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте областного совета.

«В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции», - говорится в сообщении.

В облсовете добавляют, что по месту жительства и проведения богослужений «установлено 29 контактных лиц, из которых 9 положительных».

Специалисты провели дезинфекцию помещений религиозных организаций, продолжается процесс установления круга контактных лиц.

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