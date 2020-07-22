В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у 15 священников
22:10, 22 июля 2020Страна
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На сегодня уже установлено 29 контактных лиц.
Иллюстрация REUTERS
В Днепропетровской области коронавирус выявили у 15 священников.
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Об этом сообщается на сайте областного совета.
«В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции», - говорится в сообщении.
В облсовете добавляют, что по месту жительства и проведения богослужений «установлено 29 контактных лиц, из которых 9 положительных».
Специалисты провели дезинфекцию помещений религиозных организаций, продолжается процесс установления круга контактных лиц.
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