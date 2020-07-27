В Украине почти втрое уменьшилось количество медиков, болеющих COVID-19 - Степанов

Такого результата удалось достичь благодаря обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты, налаживанию правил инфекционного контроля.

В Украине почти втрое уменьшилось количество медицинских работников, болеющих COVID-19, по сравнению с предыдущими месяцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Почти втрое уменьшилось количество медиков, болеющих COVID-19", - сказал глава Минздрава.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты, налаживанию правил инфекционного контроля.

"Если посмотреть, что у нас происходило в начале апреля, то у нас из общего количества заболевших, около 20% были медицинские работники ... На сегодня, за июнь и июль, мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6% до 7%, и он постоянно снижается", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 июля в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых, среди них 43 медработника.

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