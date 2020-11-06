Во время эпидемии дети также подвержены заражению коронавирусом.

Сейчас в Украине продолжается эпидемия коронавируса. К сожалению, этой коварной болезнью заражаются даже дети. Каждый родитель должен знать, какие симптомы коронавирусной инфекции у ребенка и как поступать при их обнаружении.

Заражаются ли дети коронавирусом

Дети и подростки заражаются коронавирусом, как и взрослые, а также заражают других. Коронавирус у детей чаще протекает в легкой форме, однако он также может вызывать осложнения.

Как протекает коронавирус у детей

В большинстве случаев дети гораздо легче переносят болезнь. По разным оценкам, у около 80% детей коронавирус протекает легко или без симптомов, остальные случаи - в средней и тяжелой форме. В Украине за время эпидемии из десятка тысяч заболевших детей умерло четыре ребенка. Важно помнить, что даже при заболевании без симптомов ребенок может заразить других.

Также у ребенка после перенесенной болезни могут остаться неприятные последствия для организма. Например, могут быть проблемы с дыханием или потеря обоняния. Поэтому начинать лечение коронавируса нужно при первых симптомах.

Первые симптомы коронавируса у детей

Симптомы COVID-19 у детей различаются. Эти признаки также могут быть симптомами других ОРВИ, поэтому диагноз может поставить только врач. Но следующие симптомы должны насторожить родителей:

высокая температура;

общая слабость;

повышенная плаксивость;

лающий кашель;

потеря обоняния;

боль в легких;

рвота и понос;

покраснение глаз;

сонливость.

Ранее считалось, что при коронавирусе не бывает насморка, однако исключать этот диагноз при наличии насморка не стоит.

Что делать при обнаружении симптомов у ребенка

Читайте такжеВажно, не как избежать, а как перенести коронавирус в как можно более легкой форме - врач Во время эпидемии коронавируса любые проявления ОРВИ должны потенциально рассматриваться как возможная коронавирусная инфекция. Если у ребенка возникли симптомы заболевания, стоит как можно скорее обратиться к семейному врачу. Лучше вызвать врача на дом. Медик осмотрит ребенка и решит, нужно ли направить его на сдачу анализов и обследования. На время обследования не водите ребенка в школу или садик.

Если в группе или классе ребенка кто-то из детей заболел коронавирусом - будьте осторожны. Позвольте ребенку остаться дома и следите за его самочувствием.

Какое лечение коронавируса у детей?

Если тест на коронавирус будет положительный - лечение болезни назначит врач. Не занимайтесь самолечением - это может быть очень опасно!

Профилактика коронавируса у детей

Приучите ребенка мыть руки с мылом всегда, когда он приходит домой после улицы. В общественных местах надевайте ребенку маску и меняйте каждые 2 часа. На улице ребенок не должен прикасаться к лицу и совать пальцы в рот, пока не помоет руки. Каждое утро измеряйте температуру у ребенка - при повышении температуры лучше не идти в школу и отлежаться дома.

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Автор: Екатерина Пулатова