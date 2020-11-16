По словам Степанова, он позвонил, чтобы спросить, как подписать декларацию с семейным врачом или предоставили медицинскую помощь, в частности посоветовали, как лечиться.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о личном опыте обращения на "горячую линию" Минздрава по вопросам помощи больным COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Как вы знаете, в субботу я заболел COVID-19 и решил пройти весь путь как обычный пациент. Я позвонил на "горячую линию" Минздрава, наш контакт-центр, потому что у меня нет семейного врача, в этом не было необходимости до COVID-19", - сказал он.

По словам Степанова, он позвонил, чтобы спросить, как подписать декларацию с семейным врачом или предоставили медицинскую помощь, в частности посоветовали, как лечиться.

"Мне на "горячей линии" дали номер телефона, по которому я связался с врачом. Он мне дал соответствующие советы, какие лекарства мне принимать, как лечиться, как себя вести.

Хочу отметить, что все без исключения советы отвечали протоколу лечения, никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, никаких других вещей. Исключительно это витамин D3, цинк, витамин С, еще принимаю "Аспирин-кардио", - рассказал Степанов.

Коронавирус у Максима Степанова: что известно

14 ноября Степанов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. По словам главы Минздрава, он продолжает работать дистанционно.

Позже он отметил, что лично проходит "путь пациента” с COVID-19 и в режиме онлайн будет делиться результатами, разоблачая проблемы медицинской системы, с которыми сталкивается как пациент. Этот процесс он будет записывать на видео и распространять на своей странице в Facebook.

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Автор: Леся Лещенко