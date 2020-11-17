По словам первого заместителя руководителя Минздрава, в стране есть проблемы с обеспеченностью коек кислородом.

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк заявила, что обеспеченность кислородом больничных коек, отведенных для больных COVID-19 на уровне 80% удастся достичь не раньше середины декабря.

Читайте такжеТакой цифры еще не было: в Киеве за сутки подтверждено почти 1150 новых случаев COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-брифинга в Киеве.

«Я вижу, что все пытаются это сделать, чтобы у нас к каждой кровати так, как пишет постановление Кабмина, так, как мы с августа рекомендуем всем местным советам, председателям областных администраций, городским председателям, они должны помочь и способствовать тому, чтобы количество развернутых под COVID-19 коек на 80% было обеспечено доступом к кислородным точкам», - заявила она.

По словам первого заместителя главы Минздрава, по всей Украине есть проблемы с обеспеченностью кислородом больничных коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

«Даже несмотря на выделенные средства на проведение магистралей, на закупку кислородных концентраторов, есть ряд проблем, которые возникают на местах. Не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. Я вас уверяю, что в каждом регионе, в котором я бываю, нет равнодушных ни среди власти, ни среди врачей к тому, чтобы этого не сделать. К сожалению, нужно время и большинство работ для того, чтобы довести показатель до 80%. Сегодня мы понимаем, что это будет не раньше декабря», - добавила она.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с выделением средств на кислород для больных COVID-19.

"Средства на кислород были выделены ориентировочно месяц назад, первые более 570 млн грн. Сейчас было выделено еще более 870 тыс. грн. Вместе практически почти более 1,5 млрд грн выделено на подведение кислорода", - рассказал глава правительства.

Он напомнил, что больницы имеют задачу до конца года подключить к подаче кислорода не менее 80% коек, выделенных для больных COVID-19.

"Если мы имеем цель до конца года обеспечить более 60 тыс. койкомест "ковидных", то практически 80% - это около 50 тыс. койкомест должны быть обеспечены кислородом", - пояснил Шмыгаль.

Коронавирус в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Константин Гончаров, Таня Поляковская