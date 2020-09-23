Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 403.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы Украины, где за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в лабораториях Минздрава было проведено 45 тыс. 157 тестирований на коронавирус, из них 22 тыс. 895 - методом ПЦР и 22 тыс. 262 - методом ИФА.

"Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Харьковской области - 403, в том числе в Харькове - 323, в Тернопольской области - 337, в Одесской области - 387 (в Одессе - 107), во Львовской области - 252", - сообщил министр.

Коронавирус в Украине:

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Автор: Леся Лещенко