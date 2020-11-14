Самая высокая смертность от COVID-19 минувших суток была в Киевской области и Киеве.

По состоянию на утро 14 ноября в Украине обнаружили еще 12524 новых инфицированных COVID-19. 4962 человека выздоровели, тогда как 191 умер от осложнений.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

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1 525 граждан пришлось госпитализировать.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Самая высокая смертность от COVID-19 за прошедшие сутки была в Киевской области (21) и Киеве (12).

Всего в Украине с начала пандемии заболели 525176 граждан, из них выздоровели 238811, а умерли 9508.

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Автор: УНИАН