Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 июля

В Украине после некоторого спада число новых инфицированных за последние сутки снова возросло.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. 200 тысяч новых случаев за сутки стало уже нормой. В Украине после некоторого спада число новых инфицированных за последние сутки снова возросло и составило 836 случаев. Ученые прогнозируют, что адаптивный карантин может продлиться аж до 2022 года.

Коронавирус в мире

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 577 954 человек, выздоровели 7 374 484 человек. В целом подтверждено 13 287 651 случая заболевания. Лидером по количеству больных остаются США – 3 429 072 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 926 824 больных, Индии – 906 752 случаев, в России – 738 787, в Перу – 333 867.

Коронавирус в Украине

В Украине лабораторно подтверждено 55 тыс. 607 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 836 новых.

Умерли 1 тыс. 427 человек. За последние сутки - 15 человек.

Выздоровели 28 тыс. 131 человек, в течение последних суток - 977. Активных больных - 26 тыс. 049 человек.

Как сообщает Минздрав, в общем проведено 827157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов.

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