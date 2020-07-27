"Питательная среда": врач рассказала о главной опасности коронавируса

Задача медиков - не допустить вирус в легкие, пояснила инфекционист.

Стало известно, почему коронавирус оказывает мощное разрушительное влияние на легкие человека.

Об этом рассказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

"Этот вирус очень хорошо культивируется именно в легких. Для него это питательная среда. Поэтому задача медиков - не допустить его проникновения в легкие - из верхних дыхательных путей в нижние. Тут срабатывает ранняя профилактика, поэтому и необходимо как можно раньше обратиться к врачу, еще до появления осложнений", - сказала она.

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Инфекционист также рассказала, как действуют врачи, чтобы не допустить повреждения легких.

"Врачи подключают человека к ИВЛ, когда легкие уже повреждены, а этого нужно не допустить. Для этого используются множественные противовирусные средства. Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Украине почти втрое уменьшилось количество медиков, болеющих COVID-19.

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