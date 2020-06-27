Степанов говорит, что "коронавирусные антирекорды" регистрируют не из-за увеличения количества тестирований

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, кроме увеличения количества тестирований, фиксируется увеличение количества обращений граждан к врачам с симптомами коронавирусной болезни и увеличение количества госпитализаций.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что число новых зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине растет не из-за того, что начали проводить больше тестирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время брифинга.

«Говорят, что рост заболеваемости связан с увеличением количества тестирований, которые делает Минздрав. Конечно, мы увеличили количество тестирований, это наша стратегия... Но, кроме увеличения количества тестирований, мы наблюдаем увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни, мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций», - сказал министр.

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По его словам, стратегия увеличения количества тестирований будет продолжаться, будет проводиться дальнейшее обучение специалистов и увеличиваться количество лабораторий по стране.

Также министр сообщил, что количество случаев пневмонии в стране после ослабления карантина увеличилось почти втрое.

«Мы видим увеличение количества пневмоний. Это все происходит в июне, это тот период, когда обычно количество пневмоний существенно падает в стране, потому что это лето. На сегодня мы имеем за сутки новых случаев пневмонии от 700 до 1000 случаев. В мае, когда мы начали смягчать карантинные меры, это число было около 250-300 случаев в сутки, то есть почти в 3 раза увеличилось количество», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 42 тысяч 065 человек. При этом в целом поправились 18 тыс. 701 человек, умерли – 1 тыс. 110.

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