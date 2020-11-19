За последние сутки в Украине зафиксировали значительный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 19 ноября заразились еще 13357 человек. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, за сутки зафиксировано 257 летальных случаев, 7400 пациентов выздоровели, а госпитализировали 1531 человека.
Таким образом, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Предыдущее наибольшее значение было установлено 14 ноября, тогда заболело 12524 человека.
Также второй день подряд фиксируют рекордное количество летальных случаев, днем ранее умерло 256 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии в стране подтвердили 583510 случаев заражения коронавирусом, 266479 выздоровлений и 10369 смертей.
За вчера провели 65402 тестирования, в частности методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817. В общем сделали 4062868 ПЦР-тестов.
В Киеве наибольший прирост случаев за сутки - 1348. Также сложная ситуация в Днепропетровской (+1128), Киевской (+786), Запорожской (+748) и Черкасской (+726) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Тем временем в мире за сутки диагностировали почти 600 тысяч больных COVID-19. По количеству новых случаев самая сложная ситуация в Италии, Франции, Великобритании, Польше и Украине, которая занимает 7-е место.
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