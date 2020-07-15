Доктор Комаровский ответил на два волнующих многих украинцев вопроса в условиях пандемии COVID-19 (видео)

Если нет возможности социально дистанцироваться, лучшим способом защиты от вируса является маска, отметил доктор.

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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на два волнующих многих вопроса во время карантина из-за коронавируса - о ношении масок и можно ли здороваться за руку.

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На своем YouTube-канале он рассказал, что использование защитной маски помогает защититься от коронавируса.

По словам доктора, если нет возможности социально дистанцироваться, лучшим способом защиты от вируса является маска.

Кроме того, Комаровский отметил, что здороваться за руку во время пандемии можно только в том случае, если есть возможность сразу помыть руки.

Ранее доктор Евгений Комаровский объяснил, почему коронавирус атакует не всех. Он отметил, что уязвимость человека к тем или иным инфекциям обусловлена состоянием его местного иммунитета.

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