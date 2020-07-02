Комаровский рассказал, когда завершится пандемия коронавируса

По его словам, человечество ранее с подобной ситуацией не сталкивалось.

Кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский спрогнозировал, когда завершится пандемия коронавируса.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, люди раньше не сталкивались с чем-то подобным коронавирусу COVID-19.

"Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество раньше дела не имели", - сказал он.

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Комаровский считает, что эпидемия коронавируса затянется на продолжительное время.

"Никогда раньше не было ситуации, когда на земле живет такое количество людей, более 8 млрд – и тут появляется инфекционный объект, к которому ни у кого нет иммунитета. Такого не было, поэтому давать прогнозы очень сложно. Я предполагаю, что до следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", - сказал доктор.

Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский объяснил невосприимчивость младенцев к коронавирусу.

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