Зеленский назвал два ключевых условия выхода с карантина (видео)

Президент призвал украинцев потерпеть "еще немного".

Плавный выход из карантина начнется при двух ключевых условиях.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении к украинцам.

«Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину», – сообщил Зеленский.

«Еще немного терпения и самодисциплины», – призвал президент украинцев, комментируя нынешние карантинные ограничения.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья МЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.