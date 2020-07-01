Чем полезна клюква: польза и вред знакомой всем ягоды

Считается, что клюквой можно лечить цистит и артрит.

В Украине издавна знают клюкву – эти темно-красные ягоды уже много веков подряд используются в кулинарии и народной медицине. Клюкву сушат, вымачивают, перетирают с сахаром, делают из нее варенье и целебные отвары, или просто замораживают, чтобы потом добавлять ягоды в чай.

Считается, что сок клюквы полезен для здоровья – он оказывает противовоспалительное и антистрессовое действие. В чем же секрет этой ягоды?

Клюква – полезные свойства

Сегодня полезные свойства клюквы хорошо известны – она содержит ряд витаминов (группы B, C, E и прочих) а также важные для человеческого организма минералы: магний, фосфор, натрий, железо, кальций. Кроме того, в ее состав входят пектины, сахары, полифенолы и танин. Регулярное употребление клюквы или ее сока значительно укрепляет иммунитет.

При этом, входящие в состав клюквы кислоты позволяют ей относительно долго сохранять свои изначальные качества, что делает эту ягоду очень удобной для длительного хранения и консервации.

Клюква - польза и вред

Клюква хорошо известна своими антивоспалительными свойствами, ее используют в качестве жаропонижающего, и даже для лечения воспалительных процессов в органах мочеполовой системы.

Клюква при цистите может быть эффективным лекарственным средством, поскольку в ней содержатся проантоцианидины. Ученые считают, что эти вещества препятствуют закреплению бактерий на стенках мочевого пузыря. Это особенно актуально для женщин, которые по статистике страдают от цистита гораздо чаще мужчин.

Кроме того, содержащиеся в клюкве микроэлементы укрепляют сердечно-сосудистую систему, выводят из крови излишки холестирина и положительно влияют на сердечную мышцу. Эта ягода – неплохое средство для профилактики инсультов и инфарктов.

Клюква полезна и как средство от ревматоидного артрита, поскольку содержит антиоксиданты, предотвращающие характерные для болезни иммунные реакции. Некоторые ученые даже полагают, что ягоды могут не просто облегчать симптомы, но и лечить больные суставы.

В то же время, входящие в клюкву вещества могут послужить сильными раздражителями желудочно-кишечного тракта. Врачи не рекомендуют употреблять клюкву при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и стенок желудка, а также при склонности к аллергическим реакциям. Клюква противопоказана при гастрите.

Клюква – рецепты

За столетия использования клюквы в кулинарии и медицине были изобретены десятки способов ее хранения и приготовления.

Клюква в сахаре

Для приготовления десерта из клюквы потребуется сахарная пудра и куриное яйцо.

Отделить белок яйца от желтка. Свежую клюкву помыть и дать просохнуть от воды. Затем ягоды небольшими жменями опускать в белок и перемешивать. В идеале, они должны быть покрыты белком полностью.

Аккуратно обвалять ягоды в белке в сахарной пудре. Сахар должен покрыть клюкву толстым слоем.

Выложить ягоды на противень и дать просохнуть при комнатной температуре, желательно дать им настояться около 20 часов. Импровизированные конфеты готовы.

Клюква сушеная

Клюква отлично переносит высушивание и может долго храниться в таком виде, не теряя полезных свойств.

Для сушки подходят свежие, полностью зрелые ягоды. Их следует тщательно промыть.

Сушить клюкву можно как в духовке, на очень слабом огне, но и в бытовой сушилке. Важно, чтобы температура сушки не превышала 100 градусов. При этом, ягоды разного размера будут сушиться с разной скоростью, так что за процессом нужно будет внимательно следить. Уже засушенные ягоды снимаются с сушки, поскольку могут сгореть.

Процесс сушки может занять до 4 часов. Хорошо высушенные ягоды не должны ломаться или растираться в пыль.

Морс из клюквы

Свежую клюкву промыть и перебрать, выложить в сито или дуршлаг.

Тщательно растолочь ягоды руками или столовыми приборами. Полученный сок отставить в сторону.

Остатки ягод клюквы положить в кастрюлю и залить холодной водой. Туда по желанию добавляется сахар. Довести до кипения и прокипятить 10-15 минут.

Снять с огня, вылить в кастрюлю ранее выдавленный сок, перемешать. Процедить напиток через сито или марлю.

Морс готов, его можно пить как горячим, так и холодным.

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