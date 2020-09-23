Мэр Харькова лечится в Германии.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом и лечится в Германии, скоро вернется в Украину.

Об этом сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, передает Kharkiv Today.

"Здоровью Кернеса ничего не угрожает, он находится на реабилитации и в ближайшее время вернется", - сказал Терехов.

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Болезнь Кернеса: что известно

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».

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Автор: УНИАН