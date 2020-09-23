У Кернеса коронавирус / фото УНИАН
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом и лечится в Германии, скоро вернется в Украину.
Об этом сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, передает Kharkiv Today.
"Здоровью Кернеса ничего не угрожает, он находится на реабилитации и в ближайшее время вернется", - сказал Терехов.
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Болезнь Кернеса: что известно
- У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.
- 14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.
- Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».
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