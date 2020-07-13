В 28 ночных клубах Киева полиция выявила нарушения карантина

Всего за два дня нарушения выявлены в 97 заведениях хозяйственной деятельности по предоставлению различных услуг.

Киевские полицейские выявили нарушения карантинных ограничений в 28 ночных развлекательных заведениях столицы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"За последние двое суток мобильные группы столичной полиции проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли. По результатам проверки в 97 учреждениях выявили нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и тому подобное. Составлено 97 административных протоколов за нарушение условий карантина, что предусматривает наложение штрафа на должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров от 8 июля № 588, с 23:00 до 07:00 запрещена работа развлекательных заведений, а также субъектов хозяйственной деятельности по оказанию услуг общественного питания с организацией досуга или без него, заведений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по доставке еды и заказов на вынос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, в том числе у 4 медиков.

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