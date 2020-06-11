Защититься от змей: что нельзя делать и как помочь при укусе

Обычно укусы змей становится следствием опрометчивости или безрассудства человека. Эти пресмыкающиеся проявляют агрессию только в случае опасности.

В летнюю пору люди с удовольствием отдыхают на природе, идут, в частности, на пикник в лес или в горы. Однако мало кто задумывается над тем, какая опасность подстерегает во время такого отдыха.

Когда и где можно встретить змей

На территории Украины обитают три вида ядовитых гадюк, ужи и полозы. Они распространены по всей местности, и многие виды имеют природоохранный статус. Не все эти животные являются ядовитыми и обычно проявляют агрессию только в случае опасности.

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Есть два периода, когда змеи особенно активны. Так, больше всего шансов встретить их в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик – осенью, в сентябре, что как раз приходится на грибной сезон.

Натолкнуться на опасных пресмыкающихся можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, и даже на собственном дворе. Змей много в заболоченных местах, около заросших озер и прудов, в горах и степях. Они часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами упавших деревьев.

В большинстве случаев живущие в Украине змеи пытаются убежать, как только замечают человека. Гадюки активны в дневное время: как все хладнокровные, они любят греться на солнцепеке. Обычно люди подвергаются укусам, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию.

Как уберечься от укусов змей

Ежегодно жертвами ядовитых змей становятся десятки людей – преимущественно из-за собственной оплошности или безрассудства. Уберечься от укусов этих пресмыкающихся можно, если придерживаться следующих простых правил:

не касаться предметов руками, а пользоваться палкой;

не садиться на траву, камень или бревно, если не проверили место;

не приближаться к змее, а отойти в сторону без резких движений на безопасное расстояние 1,5–2 м. Также не пытаться ее поймать или убить – именно так и происходит большинство укусов;

следует надевать одежду, которая защитит от укусов, например – длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.

Что делать, если укусила змея

Укус змеи имеет тяжелые проявления и серьезные последствия. Особенно тяжело переносят дети, пожилые люди и лица со склонностью к аллергическим реакциям и пониженным иммунитетом.

Яд гадюки вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте появляется болезненный отек с многочисленными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями. Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: чувствуется общая слабость, сильно снижается давление, возникают головная боль, одышка и головокружение, а также распространенный отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

В случае укуса нужно как можно быстрее попасть к врачу, чтобы он оказал необходимую помощь. Вместе с тем следует помнить, что даже без медицинского лечения укус гадюки крайне редко приводит к смерти.

До прибытия в больницу следует придерживаться определенных рекомендаций и предоставить соответствующую домедицинскую помощь, а именно:

сохранять спокойствие и меньше двигаться;

пить много воды;

на место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком;

снять с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь;

по возможности принять 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

во время транспортировки положить пораженную конечность на повышение;

по возможности приложить к ране лед, завернутый в ткань;

не пытаться обрабатывать рану дополнительно;

не надо высасывать яд – таким образом увеличивается вероятность дополнительного заражения, к тому же это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

не следует накладывать жгут на травму;

не прижигать рану;

не употреблять алкоголь.

Главная помощь для пострадавшего от укуса – медицинская, поэтому нужно как можно быстрее доставить его в больницу. Уже в медицинском учреждении пациенту могут ввести антитоксин, но его назначают только в тяжелых случаях из-за риска побочных явлений.

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