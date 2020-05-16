Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Преимущество будут предоставлять тест-системам украинского производства.

Министр здравоохранения Максим Степанов намерен подписать приказ о введении массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, что даст возможность значительно расширить круг лиц, которых будут тестировать.

Об этом он сказал на брифинге в субботу.

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«Уже разработан механизм тестирования, где определено в том числе

В Украине среди инфицированных коронавирусом уже более 3,5 тысячи медиков

круг лиц и каким способом мы будем тестировать. Мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов», - сказал Степанов.

Планируют использовать тесты, которые имеют европейские сертификаты, а также ожидается завершение испытания тестов украинского производства. «Мы считаем, что можем их тоже начинать использовать», - сказал чиновник.

Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, которых будут тестировать. В то же время, по его словам, массовое тестирование на коронавирус будет вызвать обманчивое чувство безопасности, поэтому людей без каких либо симптомов и тех, кто не входит в группу риска не тестируют на эту болезнь.

Напомним, по состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки — 528 новых.

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