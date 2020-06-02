Степанов сегодня намерен провести собеседования с кандидатами на пост главы НСЗУ

Всего для участия в конкурсе на должность председателя Национальной службы здоровья Украины документы подали 17 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня намерен провести собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

"Сегодня я буду проводить собеседования на главу НСЗУ. Интервью было предложено всем 17 кандидатам, которых отобрала соответствующая кадровая служба из всего количества людей, которые подали документы", - сказал он.

По словам министра, из 17 кандидатов по состоянию на сегодняшнее утро подтвердили участие 9 человек, отказались от участия 3 человека, обратились с просьбой об изменении времени собеседования - 4 человека, не ответил один человек.

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"Собеседование со всеми кандидатами будет проходить дистанционно - в режиме видеоконференции... Будет осуществлена видеозапись всех собеседований, и сразу после проведения конкурса они будут доступны для общественности", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатуру выбрали на конкурсе.

В декабре 2019 года временно исполнять обязанности председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года.

20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

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