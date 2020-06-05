Гепатит А: как передается, симптомы и лечение

Гепатиты - это группа заболеваний, поражающих печень (желтуха).

Среди самых распространенных и опасных «болезней немытых рук» первенство уверенно удерживает гепатит А. Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.

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Чем опасен гепатит А

В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени и редко приводит к летальному исходу, но может вызывать тяжелые симптомы и фульминантный гепатит (острую печеночную недостаточность), который часто является смертельным.

Вирус гепатита А является одной из наиболее частых причин пищевой инфекции. Эпидемии, связанные с загрязненной пищей или водой, могут иметь взрывной характер, как, например, эпидемия в Шанхае в 1988 г., от которой пострадало порядка 300 000 человек.

Это заболевание может иметь серьезные социально-экономические последствия для населения. Лицам, которые выздоравливают после болезни, могут потребоваться недели или месяцы для возвращения к работе, учебе или повседневной жизни.

Гепатит А: как передается

Вирус гепатита А передается главным образом фекально-оральным путем; то есть при употреблении неинфицированным лицом пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями зараженного лица. В семьях это случается через грязные руки при приготовлении пищи для членов семьи инфицированным лицом. Вспышки инфекции, передающейся через воду, случаются не часто и обычно связаны с загрязнением воды канализационными стоками или неадекватной очисткой воды.

Вирус также может передаваться при тесном физическом контакте (например, при анально-оральном сексе) с инфицированным лицом, при этом бытовые контакты не способствуют распространению вируса.

Симптомы гепатита А

Симптомы гепатита А могут проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме. Чаще всего это:

повышенная температура,

слабость,

отсутствие аппетита,

диарея,

рвота,

неприятные ощущения в животе,

моча становится темной,

пожелтение кожи и белков глаз.

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Стоит заметить, что при гепатите А не всегда проявляются абсолютно все симптомы, указанные выше. Например, в инфицированного человека может быть абсолютно нормальная температура тела или привычный цвет мочи.

Симптомы гепатита А значительно чаще проявляются у взрослых, чем у детей. Более того, у детей до 6 лет очень часто отсутствуют какие-либо симптомы гепатита А, а желтуха развивается только в 10%.

У взрослых симптомы проявляются в более сложной форме, а желтуха появляется в 70% случаев. Тяжелая форма болезни и летальный исход чаще всего фиксируются у лиц, старше 65 лет.

Иногда происходят рецидивы гепатита А. Так, у человека, который только выздоровел, снова появляются симптомы болезни. Однако после очередного эпизода болезни наступает выздоровление.

Инкубационный период гепатита - 14-28 дней.

Лечение гепатита А

Не существует универсального способа лечения гепатита А. Однако практикуются методики лечения гепатита, включающие в себя дезинтоксикационную и симптоматическую терапии. Первая снижает интоксикацию, сопровождающую повреждения печени. Такая терапия включает в себя растворы, которые разбавят кровь, содержащую токсины, выводя их из организма.

Симптоматическая терапия улучшит общее состояние пациента, страдающего болезнью Боткина, устранит симптомы гепатита А. Кроме того, в гепатологической практике используют раствор глюкозы и витаминов, гепатопротекторы (препараты, защищающие клетки печени).

Также лечение включает в себя обязательную диету. Врачи обычно выбирают 5-й стол по Певзнеру. Его используют в период обострения заболевания.

Профилактика Гепатита А

Чтобы не заразиться гепатитами необходимо:

избегать употребления воды из незнакомых источников, не купаться в водоемах сомнительной чистоты. Это касается и слишком «густозаселенных» пляжей в период летнего зноя, а также водоемов, в которые стекают канализационные воды;

обязательно соблюдать элементарные гигиенические нормы и мыть руки после каждого посещения туалета, после прихода с улицы и перед едой;

поддерживать чистоту в помещениях;

иметь предметы личной гигиены и не предоставлять возможности пользоваться ими другим лицам;

обязательно и очень тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в чистой проточной воде;

использовать в медицинских учреждениях только одноразовые иглы;

допускать к переливанию кровь, проверенную в специализированном медицинском учреждении;

исключать использование в качестве удобрения на даче некомпостированного помета животных.

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