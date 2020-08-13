Минздрав планирует объединить электронный кабинет пациента и мобильное приложение "Дія"
13:25, 13 августа 2020Страна
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В сентябре ведомство планирует запустить электронное медицинское заключение о рождении в рамках проекта «єМалятко».
Электронный кабинет пациента объединят с мобильным приложением "Дія" / фото vesti.ua
Министерство здравоохранения планирует объединить электронный кабинет пациента и мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія», а также интегрировать электронные больничные и электронную систему здравоохранения eHealth.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в соцсети Facebook.
ККроме этого, в сентябре ведомство планирует запустить электронное медицинское заключение о рождении в рамках проекта «єМалятко», которое станет заменой бумажной формы 103 для большинства новорожденных.
Электронный кабинет пациента: известно
- Министерство здравоохранения с начала 2021 планирует запустить в полноценном режиме модель работы с электронными больничными.
- Министерство здравоохранения Украины планирует развивать функциональные возможности электронной системы здравоохранения eHealth и внедрить электронный кабинет пациента.
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