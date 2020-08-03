Польза и вред дыни, калорийность

Дыня — сезонный продукт, который знаменит своим сладким вкусом и ярким ароматом, а также полезными свойствами и множеством витаминов, содержащихся в нем.

Дыня — растение из семейства тыквенных. Этот плод особенно популярен в конце лета-начале осени: дыни становятся сладкими, их можно добавлять в различные блюда или употреблять в натуральном виде. К тому же, они очень полезны.

Помимо аромата и приятного вкуса, у дыни есть масса преимуществ с точки зрения здоровья. Она очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ.

Польза дыни для здоровья

Дыня богата клетчаткой, благодаря чему стимулирует работу кишечника.

Плод содержит фолат, витамин К и магний, которые жизненно необходимы для здоровья костей.

Дыня снижает кровяное давление из-за высокого содержания калия.

Она богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме.

Дыня содержит витамин С, который способствует выработке коллагена и может защитить вашу кожу от солнечных лучей. Кроме этого, аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет.

Плод включает лютеин и зеаксантин, два антиоксиданта, которые, как известно, поддерживают здоровье глаз и улучшают зрение.

В дыне много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А. Благодаря им дыня предотвращает образование опухолей, является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза, успокаивает центральную нервную систему.

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Вред дыни для здоровья

Дыня противопоказана кормящим матерям (может вызвать у малыша расстройства пищеварения), при сахарном диабете, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Также не стоит усугублять дыню при кишечных расстройствах.

Если здоровое состояние ваших почек и желчного пузыря не подтверждены диагностически, то вы не знаете наверняка, есть ли у вас песок или даже камни в этих органах. Увлечение дыней может сдвинуть их и закончиться хирургическим вмешательством.

Из-за того что в дыне масса клетчатки, она считается тяжелым продуктом. Если смешать дыню с алкоголем, вы практически гарантированно получите диарею. По этой же причине дыню нельзя запивать холодной водой и особенно кислым молоком, кефиром и йогуртом.

Дыня: калорийность и как правильно есть

Калорийность дыни – 34 ккал на 100 г продукта. Употреблять дыню нужно между основными приемами пищи (за 2 часа или спустя 2 часа после еды), иначе наступит ощущение тяжести в желудке. При этом не стоит есть больше 300 г дынной мякоти в день.

Как выбрать вкусную и спелую дыню

Дыня должна быть характерного для сорта цвета. Если проступает зеленый (кроме случаев, когда зеленые прожилки предусмотрены сортом) – она неспелая.

Внимательно осмотрите поверхность плода: она должна быть цельной, без темных пятен, трещин и прочих повреждений. В дыне бактерии размножаются моментально, поэтому не стоит в целях экономии покупать разрезанные плоды.

Надавите на кожуру – она должна быть в меру упругой, но не слишком мягкой и не слишком твердой. Во время созревания плодов протопектин, придающий оболочкам клеток жесткость, превращается в пектин, который разрыхляет мякоть, делает ее нежной.

Посмотрите, есть ли у дыни хвостик, – в отличие от арбузов, такое случается реже. Если есть, то показателем спелости будет сухой хвостик.

По дыне, как и по арбузу, нужно хлопнуть ладонью: если звук глухой, она спелая (у арбузов наоборот – звук должен быть звонким).

Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, – смесь запахов ананаса, ванили, груши.

Ни в коем случае не покупайте дыни, которые продают вдоль трасс, или те, что лежат на земле, — у них тонкая и нежная кожура, которая быстро впитывает токсины, тяжелые металлы и прочие вредные вещества.

Дыня в косметологии

Дыня широко применяется для косметических процедур – масок и обёртываний, улучшает структуру волос и придаёт им блеск и сияние, лечит угревые высыпания и другие воспаления на коже.

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Дыня и похудение

Дыня включена в дынную монодиету и в различные разгрузочные дни, а также её активно используют во фруктово-ягодной диете. Удобство дыни заключено в том, что, благодаря наличию большого количества клетчатки она даёт чувство быстрого насыщения, которое долго не проходит. При всех позитивных свойствах дыни использовать её в качестве основного ингредиента в период диеты нужно не дольше трёх дней.

Дыня в кулинарии

Дыню едят в сыром, вяленом и сушёном виде, варят из неё джемы, варенья и мармелады. Самые традиционные сочетания – дыня и прошутто, дыня и портвейн. Дыню не следует охлаждать, её подают комнатной температуры, очистив от семян и кожуры и нарезав небольшими ломтиками. Дыня входит в состав некоторых коктейлей, как с алкоголем, так и безалкогольных.

Дыня: рецепты

С дыней можно приготовить как и аппетитные десерты, так и употреблять ее с мясом в холодных закусках, добавлять в салаты и даже просто есть с солью.

Дыня с прошутто

Ингредиенты :

100 г прошутто, тонко нарезанные 9 ломтиков

½ канталупы или другой сладкой дыни, нарезанной на кусочки

Приготовление :

Очистить дыню, разрезать пополам вдоль, удалить семена и нарезать ломтиками. Разложите ломтики прошутто (предварительно нарежьте их на тонкие кусочки) и дыни на блюде или непосредственно на отдельных тарелках. Другой вариант — обернуть кусочки дыни в полоски прошутто или хамона. Если дыня недостаточно сладкая, смажьте ее слегка жидким медом.

Гаспачо с дыней

Ингредиенты :

450 г дыни

1 томат, крупно нарезанный

1 тепличный огурец, очищенный, нарезанный крупно

1 халапеньо, семена удалить, нарезать перец ломтиками

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки хереса или красного винного уксуса

Соль, перец

Для заправки :

¼ стакана миндаля

30 грамм феты

¼ стакана сметаны

3 столовые ложки цельного молока

Оливковое масло (для сервировки)

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Приготовление :

Смесь из дыни, помидоров, огурцов, халапеньо, масла и уксуса смешайте в блендере до однородной массы. Переложите гаспачо в большую миску, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и остудите.

Разогрейте духовку до 350 °C. Поджарьте миндаль на разогретом противне до золотисто-коричневого цвета. Мелко измельчите. Разотрите фету в сметане в маленькой миске до образования однородной массы, затем смешайте с молоком.

Положите в миски кусочки дыни и огурца, залейте гаспачо. Сверху положите заправку, посыпьте миндалем, сбрызните маслом, приправьте морской солью и перцем.

Смузи из дыни

Если ты ищешь хороший, питательный и при этом легкий вариант для завтрака — ты его нашла! Этот смузи запустит твой организм, прочистит его от токсинов и подзарядит энергией.

Просто смешай в блендере 1 чашку дыни, нарезанной кубиками, половину стакана простого жирного йогурта или молока, 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки молотого кардамона и кубики льда.

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