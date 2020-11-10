Болит зуб причины что делать / фото ua.depositphotos.com

Каждый, кто сталкивался с зубной болью, знает - этот вид боли один из самых мучительных и неприятных. Зубная боль может варьироваться от легкой до очень тяжелой.

При возникновении любой зубной боли нельзя откладывать поход к врачу, поскольку могут развиться осложнения. Однако во время ожидания визита к стоматологу можно немного облегчить зубную боль.

Причины боли в зубе

Зуб может болеть по разным причинам. Определить их может врач.

  • Запущенный кариес. При кариесе разрушается эмаль зуба.
  • Сильная пульсирующая зубная боль может быть симптомом пульпита. Зуб болит сильнее при воздействии горячей и холодной еды.
  • Стойкая постоянная ноющая боль может свидетельствовать о периодонтите (воспалении зуба у корней).
  • Боль в зубе после пломбирования или других операций над зубом - это нормально. Она должна пройти через несколько дней. Если боль не проходит неделю и больше - обратитесь к врачу.

Боль в зубе: что делать

Болит зуб при надавливании / фото ua.depositphotos.com

При возникновении любой, даже не сильной боли, нужно сразу записываться к стоматологу. Отсутствие лечения приводит к осложнениям. Может начаться разрушение зуба, заражение соседних зубов, инфекция десен, попадание инфекции в горло или нос, что может привести к удалению зуба.

Как снять зубную боль дома

До визита к стоматологу можно облегчить свое состояние и принять обезболивающую таблетку. Помните, что обезболивание зуба не лечит его и не убирает причину боли. Таблетки помогут уменьшить боль на несколько часов в ожидании лечения у стоматолога. Принимать лекарства стоит согласно инструкции.

  • Анальгин - можно принять при слабой боли.
  • Кетанов - при ноющей и длительной зубной боли.
  • Нимесулид - при интенсивной боли в зубе.
  • Можно на несколько секунд приложить к больному место кубик льда.

Народные средства при боли в зубе

Что делать если болит зуб / фото ua.depositphotos.com

Для снятия боли можно использовать травяные полоскания: с ромашкой, шалфеем, корой дуба, календулой. Вода должна быть едва теплой.

Также при боли в зубе можно использовать раствор соли и соды: по половине чайной ложки на стакан теплой воды. Полощите раствором больной зуб по мере возникновения боли.

Что нельзя делать при боли в зубе

  • При возникновении зубной боли нельзя затягивать с визитом к врачу.
  • Нельзя прикладывать горячие компрессы, принимать горячую пищу - это может осложнить воспаление.
  • Запрещено колоть себе обезболивающие инъекции.
  • Нельзя прикладывать к зубу толченый анальгин - он разрушает зуб.
  • Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без назначения врача.

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Автор: Екатерина Пулатова