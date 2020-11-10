Каждый, кто сталкивался с зубной болью, знает - этот вид боли один из самых мучительных и неприятных. Зубная боль может варьироваться от легкой до очень тяжелой.
При возникновении любой зубной боли нельзя откладывать поход к врачу, поскольку могут развиться осложнения. Однако во время ожидания визита к стоматологу можно немного облегчить зубную боль.
Причины боли в зубе
Зуб может болеть по разным причинам. Определить их может врач.
- Запущенный кариес. При кариесе разрушается эмаль зуба.
- Сильная пульсирующая зубная боль может быть симптомом пульпита. Зуб болит сильнее при воздействии горячей и холодной еды.
- Стойкая постоянная ноющая боль может свидетельствовать о периодонтите (воспалении зуба у корней).
- Боль в зубе после пломбирования или других операций над зубом - это нормально. Она должна пройти через несколько дней. Если боль не проходит неделю и больше - обратитесь к врачу.
Боль в зубе: что делать
При возникновении любой, даже не сильной боли, нужно сразу записываться к стоматологу. Отсутствие лечения приводит к осложнениям. Может начаться разрушение зуба, заражение соседних зубов, инфекция десен, попадание инфекции в горло или нос, что может привести к удалению зуба.
Как снять зубную боль дома
До визита к стоматологу можно облегчить свое состояние и принять обезболивающую таблетку. Помните, что обезболивание зуба не лечит его и не убирает причину боли. Таблетки помогут уменьшить боль на несколько часов в ожидании лечения у стоматолога. Принимать лекарства стоит согласно инструкции.
- Анальгин - можно принять при слабой боли.
- Кетанов - при ноющей и длительной зубной боли.
- Нимесулид - при интенсивной боли в зубе.
- Можно на несколько секунд приложить к больному место кубик льда.
Народные средства при боли в зубе
Для снятия боли можно использовать травяные полоскания: с ромашкой, шалфеем, корой дуба, календулой. Вода должна быть едва теплой.
Также при боли в зубе можно использовать раствор соли и соды: по половине чайной ложки на стакан теплой воды. Полощите раствором больной зуб по мере возникновения боли.
Что нельзя делать при боли в зубе
- При возникновении зубной боли нельзя затягивать с визитом к врачу.
- Нельзя прикладывать горячие компрессы, принимать горячую пищу - это может осложнить воспаление.
- Запрещено колоть себе обезболивающие инъекции.
- Нельзя прикладывать к зубу толченый анальгин - он разрушает зуб.
- Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
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