"Весь 2021 год": инфекционист озвучил прогноз о продолжительности карантина в Украине

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров о новых правилах адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Карантин, по самым оптимистичным прогнозам, продлится весь 2021 год.

Такой прогноз в интервью «Обозревателю» озвучил врач-инфекционист, бывший руководитель Центра общественного здравоохранения Украины Владимир Курпита.

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«О продолжительности карантина – пока что самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов говорят о том, что, пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время ни значительное количество населения не переболеют, ни не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас внедряется правительством, в течение длительного времени», – пояснил врач.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров о новых правилах адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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