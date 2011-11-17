В Украине может возникнуть нехватка инсулинов

В Украине в ближайшее месяцы может возникнуть проблема нехватки отечественных инсулинов, которые производит киевское предприятие «Индар».

Об этом заявили представители общественных организаций, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, по словам президента ВОО «Украинский диабетический союз» Галины ЛИТВИНЕНКО, сегодня в общественную организацию обращаются из регионов многие больные с инсулинозависимой формой сахарного диабета и жалуются на нехватку инсулина.

При этом она добавила, что причиной этого стала ситуация вокруг инсулинового завода «Индар».

В свою очередь, как отметила представитель «Комитета спасения завода «Индар» Наталия ДИДЕНКО, в настоящее время завод не работает. «Не выпущено ни одиной серии. Это все старые запасы… Предприятие просто не работает», – отметила Н.ДИДЕНКО.

Как отметил адвокат Николай ПАВЛЕНКО, 29 ноября должно состояться заседание Киевского апелляционного хозяйственного суда, где будет решена дальнейшая судьба завода «Индар».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар".

*** В Украине зарегистрировано 1 млн. 200 тыс. больных сахарным диабетом, из которых 184 тыс.. - инсулинозависимые, среди них - 8 тыс. детей.