Супрун заявила, что в 2018 году в Украине введут электронную форму рецептов

Министерство здравоохранения планирует в 2018 году введение электронных рецептов, что поможет эффективно отслеживать статистику заболеваний.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила во время заседании правительства.

"В 2018 году мы планируем введение электронного рецепта", - сказала она.

По словам Супрун, это поможет эффективно отслеживать статистику пациентов.

"Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя ни потерять, ни подделать. Мы сможем тогда собирать статистику, чтобы мы имели достоверную информацию о заболеваниях в Украине", - сказала Супрун.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины закладывает на финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" в следующем году 1 млрд грн.