В Тернополе объявлена вспышка кори, с 10 октября детей без прививки не будут принимать в детсады

В Тернополе объявлена вспышка кори. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете.

Члены комиссии решили считать, что эпидситуация по заболеваемости корью в Тернополе является неблагополучной, поскольку зафиксировано 5 инфицированных.

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«На период неблагополучной ситуации по кори в городе Тернополе и, руководствуясь ст.15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», и во исполнение совместного письма Министерства здравоохранения Украины и Министерства образования и науки Украины от 08.09.2017 года №05-2/24166/1/11-9057 «Относительно вспышки заболевания корью» с 10.10.2017 года запретить посещение дошкольных и общеобразовательных школ детьми, которые не имеют ни одной прививки против этого инфекционного заболевания», – говорится в решении.

Отделу здравоохранения и медицинского обеспечения совместно с главными врачами лечебно-профилактических учреждений комиссией поручено установить количество детей, которые не получили ни одной прививки от кори, и обеспечить их вакцинацию до 9 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что в трех областях Украины, в том числе в Тернопольской, непривитых против кори детей не допустят к посещению детсадов и школ.