Кабмин объявил конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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Соответствующее распоряжение от 13 сентября 2017 г. № 621-р обнародовано на Правительственном портале.

Также документом определены условия проведения конкурса на занятие вышеуказанной должности.

Должностные обязанности государственного секретаря Минздрава будут заключаться в организации работы аппарата Минздрава; обеспечении подготовки предложений по выполнению задач Минздрава и представлении их на рассмотрение; подготовке и представлении министру здравоохранения для утверждения планов работы Минздрава, представлении отчетов об их выполнении.

Также госсекретарь Минздрава по согласованию с Минфином утверждает штатное расписание и смету министерства; назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата Минздрава, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности; принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата Минздрава, принимает решение об их поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и тому подобное.