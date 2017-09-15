На пилотный проект по платным услугам в институтах академии медицинских наук выделено 200 млн грн

На пилотный проект относительно платных услуг в четырех институтах академии медицинских наук выделено 200 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, участниками пилотного проекта являются четыре государственных учреждения НАМНУ: институт хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова, институт нейрохирургии имени академика А.П.Ромоданова, институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско.

Проведение указанного пилотного проекта предусматривает отработку механизма перехода от содержания учреждений к оплате предоставляемых ими медицинских услуг с целью создания качественной и эффективной системы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, ориентированной на пациента. НАМН будет выполнять роль заказчика услуг, институты - поставщиков. Отмечается, что между ними будут заключены договоры, и, таким образом, пациент не будет платить за операции.

Для этого нужно Минздраву и НАМН утвердить примерные договоры о медицинском обслуживании населения участниками пилотного проекта; порядок направления пациентов в соответствии с медицинскими показаниями в учреждения здравоохранения, которые являются участниками пилотного проекта, и порядок предоставления третичной медицинской помощи в таких учреждениях; перечень услуг по предоставлению третичной медицинской помощи каждым участником пилотного проекта; расчеты тарифов на услуги по предоставлению третичной медицинской помощи участниками пилотного проекта.

Также Минздрав должен утвердить тарифы на услуги по оказанию медицинской помощи, которые должны рассчитать участники пилотного проекта.

Для обеспечения возможности расчетов тарифов использована методика пошагового разнесения затрат (JLN), которая сегодня применяется в большинстве национальных систем здравоохранения и рекомендована ВОЗ.

На сегодняшний день расчеты в соответствии с методикой сделаны Институтом нейрохирургии имени академика Ромоданова. Оплачиваться будут только уникальные услуги, которые нельзя получить в других больницах.

«На проведение пилотного проекта Минфин выделил 200 млн грн. Это дополнительные средства к базовому бюджету Академии наук на период проведения пилотного проекта. На первом этапе проекта Академия наук будет на так называемом гибридном финансировании: базовое финансирование+дополнительные 200 млн грн пилотного проекта. С 2018 года, когда схема финансирования будет отработана, планируется переход на новую систему финансирования, когда государство платит исключительно за услуги, в соответствии с рассчитанным и утвержденным тарифом, в который включена, в том числе, заработная плата врачей-практиков, лекарства и оплата коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

В ведомстве планируют перевести на эту систему и другие институты Академии медицинских наук.

Начало проекта ожидается в течение сентября, после утверждения АМН и Минздравом всех документов.

Пилотный проект реализуется в соответствии с постановлением КМУ от 14.06.2017 №425 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по изменению механизма финансирования предоставления медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук».

Как сообщал УНИАН, себестоимость операций в институтах НАМНУ составляет от 80 тыс. грн до 230 тыс. грн. Ранее большую часть этих расходов покрывали из госбюджета, теперь пациентам придется платить за операции из своего кармана или через страховые компании.

Пилотный проект по введению платных услуг и перехода на самоокупаемость в четырех столичных институтах должен был начаться с 1 июля. Но официально запустить пилотный проект не удалось, так как методичка для расчета себестоимости услуг операций с Минздравом поступила только 30 июня. Пострадали и пациенты - из-за недостатка финансирования их отправляли домой ждать операций.

«Институты, которые участвуют в пилотном проекте, должны сохранить базовое финансирование - на коммуналку и зарплату. Никакие платные услуги не потянут такую махину, как наш институт», - подчеркнул директор института хирургии имени Шалимова Александр Усенко.